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Kabine toplantısı sonrası son dakika kararları! Tüm Türkiye'de başlıyor... Artık zorunlu; konser, sinema, tiyatro, uçak, otobüs, şehirlerarası yolculuk ve...
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Artan vaka sayısına bağlı olarak yasakların ve kısıtlamaların durumu da yeniden merak konusu olmuştu. Kritik Kabine toplantısında yüz yüze eğitimden ulaşıma, konserden sinemaya, şehirlerarası yolculuğa kadar birçok alanda son dakika kararları alındı. Okulların açılması ve yüz yüze eğitimle ilgili de tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde aşı olmayan öğrenci, öğretmen ve personelle ilgili yeni kararı da açıkladı.
Öte yandan 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloda vaka sayılarında artış dikkat çekerken vefat sayısında uzun bir aradan sonra ilk gerçekleşti. İşte detaylar...
Öte yandan 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloda vaka sayılarında artış dikkat çekerken vefat sayısında uzun bir aradan sonra ilk gerçekleşti. İşte detaylar...