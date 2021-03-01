Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Dün siyasi tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. 28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir.

Meşru hükümet kirli senaryolar ile istifaya zorlanmıştır. Geniş bir yelpazede ağır faturaları olmuştur. Esnafından holdingine üreten, ihracat yapan şirketlerin ötekileştirilmesi derin yaralar açmıştır. Türkiye en büyük soygunlardan birini bu dönemde yaşamıştır.

Anayasal suç işleyenler ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı gibi darbecilerden brifing alan yargı adalete olan inancı sarsmıştır. İnsanlar siyasi düşünceleri yüzünden zulmlere maruz kalmıştır. Kılık kıyafetleri nedeniyle okullarından atılanlar, başındaki örtüsünden dolayı evladının yemin törenine katılamayan anneler 28 Şubat'ta yaşanan garabetlerinden sadece birkaçıdır.