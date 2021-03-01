01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 3.81 EURO 8,7780 -2.13
USD 7,2790 -1.96 ALTIN 406,260 -1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

01 Mart 2021 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 19:58

Tüm Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine toplantısında esnafın, vatandaşın ve öğrencilerin beklediği kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.55'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Toplantıda yeni normalleşme süreci etraflıca değerlendirildi. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları ve yerinde karar' dönemi ile ilgili kademeli normalleşme sürecinin detaylarını açıklıyor. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, illerdeki vaka sayısı değerlendirme kriterleri, okullar, sınavlar ve esnaf ile ilgili merak edilen sorular ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamalarından öne çıkan satır başları...


Kabine toplantısının ardından alınan yeni normalleşme kararları açıklanıyor. 'Yerinde karar' döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamalarından öne çıkan satır başları...
 
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
 
Dün siyasi tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. 28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül  gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir.
 
Meşru hükümet kirli senaryolar ile istifaya zorlanmıştır. Geniş bir yelpazede ağır faturaları olmuştur. Esnafından holdingine üreten, ihracat yapan şirketlerin ötekileştirilmesi derin yaralar açmıştır. Türkiye en büyük soygunlardan birini bu dönemde yaşamıştır. 
 
Anayasal suç işleyenler ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı gibi darbecilerden brifing alan yargı adalete olan inancı sarsmıştır. İnsanlar siyasi düşünceleri yüzünden zulmlere maruz kalmıştır. Kılık kıyafetleri nedeniyle okullarından atılanlar, başındaki örtüsünden dolayı evladının yemin törenine katılamayan anneler 28 Şubat'ta yaşanan garabetlerinden sadece birkaçıdır.
 
Ne milletimiz ne de üniversite kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız bu kirli zihniyetin yaptıklarını affetmemiş, affetmeyecektir. Tarih vesayete selam duranları unutmayacaktır. Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir. Milletimiz derin feraseti ile 5. yılını doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür.
 
15 Temuz gecesi yaşananlar ise milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını yazılan destan ile herkese göstermiştir. Millete, yediği kaba ihanet edenler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. Milletimiz bir daha asla 28 Şubatların, 27 Mayısların yaşanmasına müsaade etmeyecektir.
 
Son 18 yılda attığımız adımlarla milli iradenin üzerine gölgesi düşen antidemokratik uygulamayı kaldırdık. Sivil siyaseti güçlendirerek, hak ve özgürlükleri genişleterek milli iradeyi yeniden egemen kıldık. 15 Temmuz sonrası attığımız adımlar dahi başlı başına birer devrimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarihimizin en büyük yönetim reformunu milletimiz ile birlikte ülkemize kazandırdık.
 
Yarın İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşacağız. 9 başlık altında yüzlerce faaliyet yer alıyor. İnsan Hakları Eylem Planı'nda da dönüşüp dolaşıp darbe anayasası ile yürürlüğe girenlerin sıkıntısını gördük.

ETİKETLER

Kabine toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama Normalleşme Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme kararları Yerinde karar dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Kabine Toplantısı sonuçları koronavirüs tedbirleri hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı illerdeki vaka sayısı okullar ile ilgili son durum esnaf restoranlar 1 Mart Kabine toplantısı 2 Mart normalleşme erdoğan açıklama son dakika yeni normalleşme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.