Kabine toplantısı sonra erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik koronavirüs kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına sokmaya çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık.
Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep bu mücadeleyi yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar bize göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır. Biz bu durumu hemen fark ettik. Bu senaryoda kullanılan tüm oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık.
Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamları reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. Son dönemde yeni reform programlarıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz.
İnsan hakları eylem planını daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reformu kamu ile paylaştık. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi önemli görüyoruz.
Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız.
Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini görenlerin, diplomasi ve ekonomi alanında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık.
Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız.
İnşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir ve Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerimizi hizmete aldık.
Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sırasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedariğini sürdüreceğiz.
Koronavirüs salgınında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanların hastane kapılarından çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı vahim sahnelerin hiçbiri hamd olsun hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.
Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.
Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.
EBA TV yayını ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtik. Bu sistem üzerinden 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat'ta kademeli olarak başlattık. Ülkemizdeki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb da kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağladık.
Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık.
Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik.
İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık.
2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu.
1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik.
Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı.
Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.
#BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere taktim ettik.
Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık.
Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk.
Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık.
İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.
Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor.
Geçtiğimiz kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık.
Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizi tedbirlere uyma derecesine göre gelecekte hangi sınıflandırmada yer alacaklarına karar vereceğini söylemiştik.
Bugünkü kabine toplantımızda son 2 haftadaki gelişmelerin etrafında durduk. Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz.
Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz.
Şehirlerimizdeki durumu bir süre daha sürdürme kararını aldık.
İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz.
Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.