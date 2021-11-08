Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi canlı yayında duyurdu

Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

Milletimiz değerlerimize hakaret etmekten başka vasıfları olmayan, her kritik durumda ülkesinin hasımlarının yanında saf tutanların gerçek yüzünü gayet iyi biliyor. Türkiye geçmişte tek parti faşizmini yendiyse, inşallah bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu topraklarına kaldıracaktır.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A SERT TEPKİ: NERESİNDEN TUTSANIZ ALÇAKLIK

Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliğini de aynı alçak zihniyetin tezahürü olarak nitelendiriyorum. Neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından parçalanan şehit yakınını onun namusuna, bacısına en ağır küfürleri yaparak bastırmaya çalışması insanlığa sığmaz.

Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmasının ötesinde, milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika durmaya hakkı yoktur. Partisinin grup başkanvekilliğinden ayrılması, bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması lazım. Kaldı ki başında bayan bir kadın genel başkanın olduğu bu partide bir şehidin bacısına küfredilmesi karşısında buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz. Geçmişi benzer çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsvettesi sadece bir kamu bankası olan Ziraat Bankası 'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz borcu temizleyememiş olan bu kişi aynı zaman Kocaeli 'de devlete ait arazileri işgal etmiş ve orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

"BU ŞAHSIN MİLLETVEKİLLİĞİ SONLANDIRILMASI İÇİN HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Kadın STK'lara sesleniyorum. Ey kadın STK'lar siz ne iş yapıyorsunuz. İlla sizin örgüte ait bir kadına küfredilirse hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız. Bir şehidimizin bir yakınına küfür edildiğinde niye sokağa düşmüyorsunuz. Anamuhalefet başkanı daha 2 gün önce yaptığı açıklamada kadın haklarından bahsediyordu. Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz. Hani sen kadın haklarını savunuyordun. Bunların hiçbiri de şehit yakınına hakaret eden bu rezil şahsa karşı harekete geçmeyerek amaçlarını bir kez daha göstermişlerdir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu çirkin ve alçak zihniyetin şerrinden muaf eylesin istiyoruz. Bu şahsın milletvekilliği sonlandırılması dahil, bu işin peşini bırakmayacağız ve tüm hukuki haklarımızı da kullanacağız.

Aziz milletim bugün Azerbaycan 'ın Karabağ 'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtardığı zaferin 1. yıl dönümüdür. Bu zafer için Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Mayınlı arazilerin temizlenerek yeniden tarıma ve ekonomiye kazandırılması konusunda Azerbaycanlı kardeşlerimize destek veriyoruz. Yapılan anlaşmadan haklarını almaları konusunda her platformda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu yeni dönem Ermenistan 'ı da yıllarda içinde hapsettiği cendereden fırsatlar sunmaktadır. Dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan en mümkün bölgesi olan Kafkasya 'nın burada yaşayan herkesin huzuru için kullanmasını istiyoruz.

AKM'NİN AÇILIŞI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ülkemize yeni eserler kazandırarak kutladık. Önce Başkent millet bahçesini milletimize kazandırdık. Cumhur ittifakı olarak sayın Devlet Bahçeli Bey'le birlikte bu açılışı yaptık ve tüm Ankara lıların hizmetine sunduk. 29 Ekim 'de ise yeni AKM'nin açılışını yine Devlet Bey'le çok sayıda katılımla gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetlere verilen destekleri artırdık. Ülkenin 4 bir yanında Kültür Sanat merkezleri açıktık.