Kabine toplantısı saat kaçta olacak? 28 Mayıs Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı ne zaman konuşma yapacak?

Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Soruları normalleşme takvimini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Video konferansla son kez bir araya gelecek olan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklama merak ediliyor. Sokağa çıkma yasakları, çocuk, genç ve 65 yaş üstü bireyler için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği toplantısının ana gündem maddelerini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı ne zaman konuşma yapacak? Kabine toplantısı bugün saat kaçta?

Kabine toplantısı bu hafta bayrama denk gelmesi nedeniyle bugün yapılacak. Normalleşme adımları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklama merak ediliyor. 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade edilirken, seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki son durum da kabinenin gündeminde ele alınacak. Sokağa çıkma yasağının ana gündem olduğu toplantının ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman konuşma yapacak? Kabine toplantısı kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇTA?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.