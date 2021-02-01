Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor? 1 Şubat bugünkü kabine toplantısı gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de koronavirüs gündemiyle toplanacak. Ana gündem maddesinin koronavirüs ile mücadele olan toplantıda tedbirlerin verilere yansıması dolayısıyla, önlemlerin esnetilmesine ya da devam ettirilmesi konuşulacak. Kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman? Bugünkü kabine toplantısı konuları…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin durumu ve nasıl devam edeceği kararlaştırılacak. Peki Kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman? Bugünkü kabine toplantısı konuları…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Aşı takvimi de masada olacak konulardan biri. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

Yüz yüze eğitim görüşülecek

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtilirken, Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade edilirken, Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında yer alıyor.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

- Gıda ürünlerindeki fiyat artışı