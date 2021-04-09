Kabine toplantısı hakkındaki aramalar arttı. Türkiye’de vaka sayısının 55 bini aşmasıyla gündeme tam kapanma konusu geldi. Vatandaşlar tam kapanma olup olmayacağını merak ederken, gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Ramazan ayı ile birlikte ek tedbirler gündeme alındı. Vaka sayılarında yaşanan hızlı artışın ardından günlük vefat sayısı 250’nin üzerine çıkmış, vaka sayılarının da 55 bini aşmasıyla birlikte kırmızı alarm verilmişti. Peki, Kabine toplantısı Pazartesi mi, ne zaman? Kabine’nin toplanacağı gün belli mi?

Öncelikle Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ve burada alınan tavsiye kararları Kabine toplantısında aktarılacak. O toplantının sonunda da tedbirlerle ilgili nihai karar verilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2 günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından pazartesi günü Bilim Kurulu’nun alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla toplanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katılımıyla gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gözler bu kez Kabine’ye çevrilecek.

Bilim Kurulu toplantısından bir gün sonra da bu kez Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Yani yeni toplantının 13 Nisan 2021 Salı günü Ramazan’ın ilk gününde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.