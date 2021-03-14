Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs risk haritasına göre yeni kısıtlamalar gelir mi?

Türkiye 2 Mart itibariyle koronavirüste kontrollü normalleşme sürecine geçti. Türkiye kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs risk haritasına göre ayrılıyor. 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubu ile tanımlanıyor. Bu risk haritası her hafta başında güncelleniyor. Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda yeni kısıtlamalar, illerin risk durumu yeniden belirlenecek, alınacak önemler de buna göre şekillenecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs risk haritasına göre yeni kısıtlamalar gelir mi? Hangi iller sınavı geçti? Hangi illerde vaka sayıları arttı? İşte tüm bu soruların yanıt bulacağı kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Türkiye koronavirüs salgınında yeni döneme geçti. Geçtiğimiz hafta başlayan kontrollü normalleşme süreci ile yerinde karar dönemi başlamıştı. Son kabine toplantısında 81 ile risk durumlarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 renk ile sınıflandırılmış ve bu duruma göre de yeni tedbir ve önlemler alınmıştı. Bu risk haritası her hafta başında güncelleniyor. Kabine tarafından 2 haftada bir vaka sayılarındaki son durum değerlendiriliyor ve yeni önlemler alınıyor. Milyonlarca kişi bu hafta yapılacak kabine toplantısını meraklşa bekliyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs risk haritasına göre yeni kısıtlamalar gelir mi? Hangi iller sınavı geçti? Hangi illerde vaka sayıları arttı? Aşılama ve yerli aşı çalışmalarında son durum ne? İşte kabine toplantısı gündemi ile ilgili merak eidlenler...

Koronavirüs salgını ile ilgili önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı’nın tarihi yeni haftaile birlikte yeniden vatandaşın gündeminde. Sağlık Bakanlığı tarafından risk haritası her hafta başında güncelleniyor. Açıklanan risk haritasında 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılıyor. Yerinde karar olarak adlandırılan İl bazlı kısıtlamalarla, yeni önlemler ve önemli kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında ele alınıyor. Bu hafta kabine toplantısının gündeminde yerli aşı çalışmları, risk haritasına göre cafe ve restoranlara yönelik kısıtlama kararları, illerin risk durumlarının değerlendirilmesi kabinenin ana gündem konularından biri.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs ile ilgili son değerlendirmelerin 2 haftada bir Kabine toplantısında görüşülüyor. Bir önceki kabine toplantısı 1 Mart’ta gerçekleşmişti. Bu nedenle Kabine Toplantısı'nın 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında, vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu yeniden değerlendirilecek.

YENİ YASAKLAR VEYA KISITLAMALAR GELİR Mİ?

Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.