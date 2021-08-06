Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi?

Koronavirüs vaka artışlarında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle hükümetin alacağı tedbirler merak ediliyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'ye çevrildi. Kısıtlamaların ve yasakları geri gelip gelmeyeceği merak edilirken aşı olmayanlara getirilecek kısıtlamalar da Kabine toplantısının gündeminde olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kısıtlama ve yasaklar geri gelecek mi? İşte kabine toplantısı tarihi ve gündemi ile ilgili tüm merak edilenler...

Normalleşme süreci ile birlikte artan vaka sayıları ve delta varyantının etkili olması gözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısına çevirdi. Kısıtlama ve yasakların yeniden getirilip getirilmeyeceği merak edilirken aşı olmayanlara uygulanacak kurallar da merak konusu oldu. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? Kapanma olur mu? Kısıtlama gelir mi? Yasaklar geri gelecek mi? İşte kabine toplantısı gündemi ve merak edilenler...

Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Varyantlar tüm dünyada etkili olmaya devam ederken özellikle Delta Varyantı paniği yaşanıyor. Son günlerde artan vaka sayıları Kabine toplantısında nasıl değerlendirileceği de merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülke genelinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti. Kabine toplantısının 9 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantıda, aşı olmayanlara getirilecek kısıtlamalar, yeni önlemler ve özellikle son günlerde yaşanan yangınlarla ilgili değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.