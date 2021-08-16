Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün 16 Ağustos kabine toplantısı var mı? Yüz yüze eğitim, aşı ve afet bölgeleri gündem konusu!

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanması bekleniyordu. Koronavirüsün ana gündem maddesi olacağı toplantıda vaka artışı ve aşılamada son durumun masaya yatırılacaktı. Ancak kabine toplantısı bir kez daha ertelendi.

Kabine Toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacaktı ancak yaşanan orman yangını felaketi nedeniyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından bugün toplanması bekleniyordu, ancak toplantı bugünde ertelendi.

Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, Kabine ne zaman toplanacak, saat kaçta kabine toplantısı yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

OLASI GÜNDEM MADDELERİ

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" ifadelerini kullanmıştı.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Aşılama oranları da değerlendirilecek. Aşı olmayanlara yönelik bir kısıtlama kararı çıkıp çıkmayacağı netleşecek.

16 -18 YAŞ ARASI GURUBUN AŞILANMASI GÜNDEMDE!

Toplantıdan aksi bir karar çıkmaması halinde 16 yaş ve üstü vatandaşlar için de aşı randevuları açılacak.

AFET BÖLGELERİNDEKİ DURUM GÜNDEMDE

Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki yangınlar ve sonrası ele alınacak adımlar kabine toplantısında değerlendirecek. Ayrıca bir diğer afet bölgesi Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri de kapsmlı bir şekilde değerlendirilecek.