Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine bugün mü toplanacak, kararlar saat kaçta açıklanacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, kabine bugün mü toplanacak? Okullar açıldı, aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu başladı. Okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de toplanacak toplantının olacağı tarih sorgulanıyor. İşte detaylar…

Kabine toplantısı ne zaman, sorusuna yanıt aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının bugün Beştepe'de yapılacağı bildirildi. Toplantının ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün yapılacak toplantısının saati henüz netleşmedi. Daha öncekiler göz önünde bulundurulduğundan kabinenin 15.30'da toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA MASADA OLACAK 4 KONU!

Hürriyet’in haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirler kapsamında bir sunum yapması planlanıyor. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de toplantıda gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vatandaşların aşıya teşvik edilmesi ile ilgili yapılanlar hakkında bilgi vermesi ve TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen son durumu paylaşması bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler ile olası göçmen meselesi olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin ikâmet sorunuyla ilgili son bilgileri paylaşacak. Soylu’nun ayrıca sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri de gündeme getirmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afganistan’dan tahliyesi gerçekleştirilen personel bilgisini ve Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin çalışmalar hakkında detaylı sunum yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afganistan’da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını kabinede paylaşacak. Toplantıda alınacak kararları Erdoğan duyuracak.