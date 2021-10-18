Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta toplanacak mı?

Kabine toplantısı hakkında yapılan aramalar yeni haftayla birlikte yeniden arttı. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, artan vaka sayısı yeni kararların alınıp alınmayacağının sorgulanmayasına neden oluyor. Peki kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. En son 11 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirirken Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı yeni haftayla birlikte arttı. Peki kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının 25 Ekim 2021 tarihinde toplanması bekleniyor. Kabine toplantısının net tarihi ise henüz belli olmadı.

Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak