Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

Yeni hafta ile birlikte Kabine toplantısı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı Kabine toplantısında aşı çalışmaları ve yeni tedbirlerin getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'den kritik kararların çıkması, yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Kabine toplantısının gündemi,,,

Normalleşme ile birlikte artan vaka sayıları endişeye neden oluyor. Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde ülke gündemi, aşı çalışmaları, vaka sayıları, koronavirüs salgınında son durum ve yeni tedbirler yer alıyor. Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Kabine toplantısının gündemi,,,

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı ülke genelinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni haftada Kabine Toplantısı'nın 9 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına başkanlık edecek. Hükümet, bayram trafiğinin neden olduğu etki ile tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitim e aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.

AŞI YADA TEST!

Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema , tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK!

Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

OKULLAR NE OLACAK?

Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.