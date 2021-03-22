Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021, saat kaçta? Cumhurbaşkanı açıklaması merak ediliyor! Kabine toplantısı bugün mü?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün (22 Mart) mü, sorularına yanıt aranamaya başlandı. Koronavirüs risk haritasındaki değişikler gözlerin kabine toplantısına çevrilmesine neden oldu. Son yapılan toplantı 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Son yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık' demişti. Peki bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı zamanı merak ediliyor. Türkiye'nin gözü kulağı yeni yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs risk haritasındaki değişiklik ve illerin risk durumu toplantının ne zaman yapılacağının merak edilmesine neden oluyor. Risk haritasının değişmesiyle bazı illerde yeni kısıtlamaların meydana gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 15 Mart'ta gerçekleştirildi. Yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Yeni kabine toplantısının gelecek hafta 26-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.