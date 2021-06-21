Kabine Toplantısı ne zaman toplanıyor, Cumhurbaşkanı yeni kararları saat kaçta açıklayacak? Kabine Toplantısı bugün mü?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele, aşı çalışmaları, turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayıları, aşılama takviminde gelinen aşama ve yerli aşı geliştirme çalışmaları hakkında kabineye bilgi verecek.

Vatandaşlar günlerdir Kabine Toplantısı ne zaman 2021, sorusuna yanıt arıyor. Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Günlük vakalardaki düşüşe karşın aktif vaka sayısının yüksek olması ve turizm sezonunun başlaması nedeniyle bu ay sonuna kadar kısıtlamalarda geniş kapsamlı esneklik yapılması beklenmiyor. Ancak hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesini gündeme alınacak. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00’den 23.00’e veya 00.00’a çekilmesi, pazar günü kısıtlamasının kaldırılması ihtimaller dahilinde olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Saat 16.00'da başlaması beklenen toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.00 gibi kameralar karşısına geçecek.

ETKİNLİKLERE 2 DOZ ŞARTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Açık hava konserleri, sinema ve tiyatro gibi etkinlikler ise sadece iki doz aşısı tamamlananların katılabilmesi şartı ile 1 Temmuz’dan itibaren başlayabilir.

AŞILAMA 41 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.