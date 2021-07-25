Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanma gelir mi? Yeni haftanın gündemi Kabine toplantısı!

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Kurban Bayramı'nı da kapsayan uzun tatilin ardından milyonların gözü kulağı Kabine toplantısında... Bayram öncesi toplanan Kabine'den bayram tatili ile ilgili karar çıkmıştı. Hem delta varyantı endişesi hem de vaka sayılarındaki önlenemez yükselişin Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak? Kabine'den bayram sonrası kısıtlama gelir mi? İşte kabine toplantısı tarihi ve gündemine ilişkin detaylar...

Milyonlar uzun bayram tatili sonrasında yapılacak ilk Kabine toplantısını bekliyor. Ard arda gelen koronavirüs vaka sayılarındaki artışa ilişkin uzmanların açıklamaları ve tatilde vatandaşların tedbirleri rafa kaldırılmasıyla yayılımın hızla artması endişelere neden oluyor. Sık sık aşı uyarısı yapılırken yeni haftanın ilk gündemlerinden biri de Kabine'nin alacağı kararlar olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak? Kabine'den bayram sonrası kısıtlama gelir mi? İşte kabine toplantısı tarihi ve gündemine ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

VAKA SAYILARI ARTTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki doz aşı uygulanan vatandaşların oranının, hedef nüfusun yüzde 35'i kadar olduğunu bildirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla son günlerde aşılama miktarının azaldığını belirten İlhan, bayramdan sonra bu oranın yükselmesini temenni ettiğini söyledi.

"AŞI OLMADAN BU SALGININ ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ"

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatile giden veya bayramdan sonra tatilini uzatacak vatandaşlarımız, bulundukları şehirlerde, tatil beldelerinde, memleketlerinde aşılarını olsun. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Bugün salgınla mücadelenin anahtarı aşı. Aşı olmadan bu salgının üstesinden gelemeyiz. Güz dönemi geldiğinde vatandaşların işlerine devam etmesi, gençlerin okullarına gidebilmesi için aşılanmanın belli bir seviyeye gelmesine ihtiyacımız var. Şu an bir kısıtlama söz konusu değil ama bu sürecin böyle devam etmesi için bir an önce sırası gelen herkesin birinci ve ikinci doz aşısını olması gerekiyor."

Koronavirüs salgını sürecinde Delta etkisiyle artan vakalar 4. dalga riskini artırıyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 4. dalganın “aşısızların pandemisi” olacağı söylüyor.

Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

"2 doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 21,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bunun hedefin 3'te 1’i olduğunu vurgulamak gerekiyor. Şu an 2 doz aşılamada yüzde 34'lerdeyiz. ‘Ben 1. dozu oldum, 2. dozu olmayabilir miyim?” ya da 'Ben gencim koronavirüs beni etkilemez mi?’ diyenlerin olduğunu görüyoruz. Son dönemde hastanede yatanlara baktığımızda aşısız olanların çoğunlukta olduğunu vurgulamak lazım. Bu bize aşının koruyuculuğunu gösteriyor. Dünya genelinde 4. dalganın ‘aşısızlar pandemisi’ olabileceğine dair bir kanı var. Bu sebeple 4. dalgayı ülkemizde en az hasarla atlatmamız için yapmamız gereken şey aşıya ağırlık vermek ve maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek."