Kabine toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Milyonlarca kişinin gözü bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Corona virüste yaşanan vaka ve ölüm oranındaki artışla birlikte alınacak yeni tedbirlerin görüşüleceği Kabine toplantısında AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara kısıtlamalar, bazı illere yönelik seyahat yasakları ile 65 yaş üstü, önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasaklar ne zaman gelecek? İşte Kabine toplatısı ile ilgili merak edilenler...

Son günlerde corona virüste vaka ve ölüm oranında artış yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüsle ilgili, “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” sözleri ile yeni tedbirlerin alınacağını işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından milyonların gözü bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasaklar ne zaman gelecek? İşte Kabine toplatısı ile ilgili merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.00'de Külliye'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISININDA GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara kısıtlamalar, bazı illere yönelik seyahat yasakları ile 65 yaş üstü, önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek.

Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.

AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM ELE ALINACAK

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun TÜBİTAK’la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

CORONA VİRÜS HASTALARI VE TEMASLILARINA BİLEKLİK GELİYOR!

Öte yandan tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılması uygulamasının yaygınlaşması gündemde. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.

EN KRİTİK DÖNEM OLABİLİR!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, grip mevsimine de girilecek olması sebebiyle yılbaşına kadar olan sürecin salgındaki en kritik dönem olacağına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, salgının ilk aylarında maske ve mesafe kurallarına uyumun yüzde 90’lara kadar çıktığını ancak son günlerde uyum oranının yüzde 70’lere düştüğüne dikkat çekti.

Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artışta bu durum da etkili. Bilim Kurulu toplantılarında “Vaka sayılarında düşme olması için nüfusun yüzde 90-95’inin maske takıp mesafe kuralına uyması lazım. Risk çok yükseldi. Ek tedbirler alınmalı” görüşü dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ‘Tedbirleri sıkılaştıracağız’ şeklindeki açıklamasından sonra önümüzdeki günlerde il bazında yeni tedbirlerin gündeme geleceği belirtiliyor.

Bilim Kurulunun son toplantısında birçok ilde ‘pozitif vakaların hastane den toplu taşıma ile evine gittiği’ yönünde bilgiler geldiğine dikkat çekildi.

Kurul üyeleri “Sağlık Bakanlığı, sağlık il müdürlükleri, acil servisler ve hastanelere gerekli talimatı verdi. Test yapılan birim, test yaptığı kişinin ulaşımından da sorumlu olacak” diyor.

Bu kapsamda, test sonucu pozitif çıkan hasta, özel aracı yoksa mutlaka hastane imkânları ile evine ulaştırılacak.