Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? vatandaşlar tarafından sorulan soruların başını çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta 15 Mart 2021 bugün? Kabine Toplantısı sonrası açıklama olacak mı, kapanma bekleniyor mu?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta olacak?

Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

Kapanma olacak mı, tedbir artırılacak mı?

Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda yeni kararların alınması bekleniyor. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.

Aşılama da gündemde

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 378 kişiye vaka, 852 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 489 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 15 bin 516 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3, toplam ağır hasta sayısı bin 392, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76, bugünkü test sayısı 132 bin 425 olarak kayıtlara geçti.