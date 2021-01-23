Kabine Toplantısı ne zaman? Restoranlar açılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda!

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda. 'Kısıtlamalar kalkacak mı? Yasaklar bitiyor mu?' soruları vatandaşın gündeminde yer almaya devam ederken vaka sayılarındaki son durum da yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hükümet tarafından uygulamaya konulan yasaklar, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki son durum ve Bilim Kurulu'nun görüşleri ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar kalkacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? İşte kabine toplantısı günü ve saati ile ilgili son detaylar...

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Kısıtlamalar, önlemler ve aşılama programı ile ilgili çalışmalar devam ederken gözler tekrar Kabine Toplantısı'na çevrildi. Vaka sayılarındaki son durum ve yaklaşık 2 aydır devam eden hafta içi ve hafta sonu yasaklarının değerlendirileceği Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar kalkacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? İşte kabine toplantısı günü ve saati ile ilgili son detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçitimiz hafta yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Dün Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var.’ diyerek Kabine Toplantısına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

Gözler önümüzdeki hafta yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Vaka sayılarındaki düşüş bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda etraflıca değerlendirilecek. Kabine Toplantısı'nın 25 Ocak Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

GÖZLER KAFE VE RESTORANLARIN AÇILIŞ TARİHİNDE

Henüz kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili net bir tarih açıklaması yapılmadı. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi. Mart ayından itibaren lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

İşte değişecek kısıtlamalar ile ilgili detaylar…

Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.