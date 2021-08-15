Kabine toplantısı Türkiye'de yaşanan orman yangınları ile birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle bu hafta yapılacak Kabine toplantısının yine ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Kurban Bayramı sonrasında artan vaka sayıları sonrası ek tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni haftaya girerken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Pazartesi Kabine toplantısı var mı? İşte detaylar...

Son aylarda vaka sayıları hızla yükselmesi endişelere neden oluyor. Artışlar sonrası herkes ek tedbirlerin gelip gelmeyeceğini araştırırken gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'ye çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Pazartesi Kabine toplantısı var mı? İşte Kabine toplantısı ile ilgili merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının ne zaman yapıacağına dair henüz resmi bir açıklama yok. Toplantının 16 Ağustos Pazartesi yapılması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz." dedi.