Corona virüs önlemlerinin esnetilmesi kapsamında uygulanan normalleşme takviminin ikinci aşaması 27 Mayıs'ta başlıyor. Normalleşme sürecinde ikinci aşama başlıyor. İkinci aşamada alınan sıkı tedbirler esnetilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak ve normalleşmede ikinci aşama görüşülecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takviminin 2. aşaması ne zaman başlıyor? İşte Kabine toplatısının gündemi...

Corona virüs önlemlerinin esnetilmesi kapsamında uygulanan normalleşme takviminde ikinci aşama başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek Kabine toplantısında corona virüs gündemi yeniden değerlendirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takviminin 2. aşaması ne zaman başlıyor? İşte Kabine toplatısının gündemi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul Ankara ve İzmir 'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.