Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi açıklanacak mı? Kabine toplantısı gündemi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısı haziran ayına sayılı günler kala merak konusu oldu. 1 Haziran sonrası normalleşmenin olup olmayacağı kritik kabine toplantısının ardından netlik kazanacak. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşmenin ardından bir sonraki adımın ne olacağı milyonların gündeminde. Özellikle kafe, restoran, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düğün salonu, eğitim öğretim takvimi gibi konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'ndan kritik kararların çıkması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi açıklanacak mı? Kabine toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte gözlerin çevrildiği kritik kabine toplantısına dair detaylar...

Türkiye'de kademeli normalleşme süreci devam ediyor. 1 Haziran'a sayılı günler kala milyonların gözü hükümetin koronavirüs mücadelesinde atacağı yeni adımlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de hala kapalı olan iş yerleri için yeni kararların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken kafe, restoran, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düğün salonu, eğitim öğretim takvimi gibi konuların da yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi açıklanacak mı? Kabine toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte gözlerin çevrildiği kritik kabine toplantısına dair detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonlar normalleşme adımları kapsamında atılacak adımları bekliyor. Türike'nin gözü kulağı Kabine toplantısına çevirildi. Kademeli normalleşme süreci jdevam ederken hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Kabine'den yeni kararlar bekleniyor.

1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması öngörülüyor.