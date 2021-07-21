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Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:15 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 15:15

Koronavirüs salgınının büyük oranda kontrol altına alınması ve aşılama çalışmalarına hız verilmesiyle birlikte kısıtlamasız ilk bayram devam ediyor. Milyonlar bayramı fırsat bilerek sahillere akın etti. Delta varyantı uyarılarına rağman maske kuralının büyük oranda terk edilmesi endişeleri beraberinde getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ba bayram tatili açıklamasında tatilde kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulamıştı. Uzmanlar da uyarılarına devam ediyor. Pek çok kişi de kısıtlamaları geri gelip gelmeyeceğini merak ederken Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte detaylar...


Tüm Türkiye'de Kurban Bayramı kutlanıyor. Pek çok kişi kurbanlıklarını yaşadıkları yerlerde keserken milyonlarca kişi de güney ve Ege kıyılarındaki şehirlere akın etti, sahiller doldu taştı. Bayram tatilini fırsata dönüştürenlerin koronavirüs kurallarını uymadığı ve maske kullanımını büyük oranda terk ettiği haberleri geliyor. Kademeli normalleşme sonrası kısıtlamasız ilk bayramdan özellikle delta varyantı paniği yaşanıyor. Çoğu kişi de Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte detaylar...
 
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
 
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Önceki toplantı Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınmıştı.
 
CANLI MÜZİK KISITLAMASI SAATİ DEĞİŞECEK Mİ?
 
Canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00’a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00’a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte alınan kararla kısıtlama saat 24:00’e çekildi.
 
 
 

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