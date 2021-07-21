Tüm Türkiye'de Kurban Bayramı kutlanıyor. Pek çok kişi kurbanlıklarını yaşadıkları yerlerde keserken milyonlarca kişi de güney ve Ege kıyılarındaki şehirlere akın etti, sahiller doldu taştı. Bayram tatilini fırsata dönüştürenlerin koronavirüs kurallarını uymadığı ve maske kullanımını büyük oranda terk ettiği haberleri geliyor. Kademeli normalleşme sonrası kısıtlamasız ilk bayramdan özellikle delta varyantı paniği yaşanıyor. Çoğu kişi de Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Önceki toplantı Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınmıştı.
CANLI MÜZİK KISITLAMASI SAATİ DEĞİŞECEK Mİ?
Canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00’a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00’a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte alınan kararla kısıtlama saat 24:00’e çekildi.