Kabine toplantısı ne zaman, kabine toplantısı bugün mü? Toplantısının günü ve saati…

Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Aşılama programı, Kurban Bayramı tatili gibi detayların ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamera karşısına geçecek ve kabineden çıkan kararları duyuracak.

1 Temmuz'da kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birçok yasak kaldırıldı. 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin edilen toplantıyla ilgili vatandaş şimdi Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, bayramda yasak olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, kabine toplantısı bugün mü? Alınacak karalar merak ediliyor!

KABİNE NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısı, 5 Temmuz 2021 tarihinde öğlen saat 15.00 itibariyle başlayacak. Toplantı, 19.00 itibariyle sona erecek.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK KONULARI

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.