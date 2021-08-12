Türkiye'de son günlerde vaka sayılarındaki artış ile birlikte yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada okulların yüz yüze eğitime açılacağını ve velilerden de PCR testi isteneceğini açıklaması gözleri Kabine'ye çevirdi. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında. Yangınlar nedeniyle ertelenen Kabine toplantısının öncelikli ana gündem maddeleri, artan vakalar sonrası izlenecek yol haritası olacak. Aşılama, PCR testi konularının gündemde olması bekleniyor. Peki, Yeni Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine toplantısının gündemi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları ve virüs varyantları endişeye neden olurken milyonların gözü Kabine toplantısına çevrildi. Yangınlar nedeniyle ertelenen Kabine'nin toplanması bekleniyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okulların açılması ive veliler için de PCR testinin zorunlu olacağına ilişkin çalışma yaptıklarını açıklamasının ardından Kabine kararlarının ne olacağı da merak konusu oldu. Peki, Yeni Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine toplantısının gündemi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı 2 Ağustos tarihinde yapılacaktı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında ortaya çıkan yangınlar dolayısıyla toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti. Kabine toplantısı 16 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Müjdeyi tabi, yeni Milli Eğitim Bakanımızdan bu hafta pazartesi günü yapacağımız kabine toplantısında müzakere edeceğiz.'' sözleri ile açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısı ardından okulların açılmasına yönelik, "Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız. Bu konuda Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yükseköğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.