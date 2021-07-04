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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplanacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak?

04 Temmuz 2021 Pazar - 16:03 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 16:03

Kabine Kovid-19 aşı programı ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemi ile toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında bayram tatilinin de netleşmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplanacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte Kabine toplantısının gündemi...


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 5 Temmuz'da toplanacak. Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, bayram  tatilinin süresi, Kovid-19 aşı programı ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler  başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. 
 
 
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 
 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi  başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın  değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.
 
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? 
 
Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm  sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı  öngörülüyor.
 
Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem  maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından,  yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara  ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.
 
Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak  ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin  ediliyor.

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