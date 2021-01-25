Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Bakanlar Kurulu'nda

Koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Aşılama çalışmaları sürerken vaka sayılarındaki düşüş de umutlandırdı. Kısıtlamalardan olumsuz etkilenen başta işletmeler ve çalışanları olmak üzere milyonlarca kişi kısıtlamaların esnetilmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu ile aşı çalışmaları, aşılama süreci, vaka sayılarındaki son durum ve kısıtlamaları görüşecek. Kabine toplantısında yapılacak değerlendirme ile yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte Kabine toplantısı gündemi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, koronavirüs tedbirleri ile gelinen son nokta, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, aşı çalışmaları ve aşılamada son durumun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarına yönelik kararların Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini açıklamasının ardından Kabine Toplantısı'nda görüşülecek konular ve çıkacak kararlar merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? İŞTE BAKANLAR KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı tarihi henüz paylaşılmadı. Bakanlar Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasını bekleniyor. Özellikle restoran ve kafelerle ilgili alınan kararlar yeniden masaya yatırılacak.

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise geçen hafta kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.