Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca’nın son 24 saat içinde testi pozitif çıkan vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamasının ardından gözler yeni yasaklara dolayısıyla Kabine Toplantısı’na çevrildi. Salgının ülkemizdeki seyrinin de değerlendirildiği toplantının bu hafta hangi gün toplanacağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantılarında ülkede salgının seyri, alınabilecek yeni tedbirler ve bilim kurulundan gelen öneriler gibi birçok gündem maddesi ele alınıyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ülkede artan vaka sayısını 28 bin olarak vermesi gözlerin bu hafta da gerçekleşecek olan toplantıya çevirdi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının bu hafta hangi gün yapılacağı konusunda resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta toplantıda alınan kararlar şöyleydi;

Avm, Market, Berber Ve Kuaför Çalışma Saatleri Değişti

Sinemalar Kapatıldı

65 Yaş Üstü Ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Değişti

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kararı Alındı

Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.