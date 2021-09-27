Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak

Kabine toplantısı üç haftalık arasının ardından toplandı. Kış mevsimi ile ilgili yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı merak konusu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin masasında koronavirüs ile ilgili kritik konular bulunuyor. Başta lokanta, restoran ve kafelerde test zorunluluğunun olup olmayacağı ve zincir marketlerin fahiş fiyat uygulamaları Kabine'de değerlendirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte Kabine toplantısı gündemi ve merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA TOPLANDI?
27 Eylül 2021 tarihinde Kabine Toplantısı saat 15.55'de toplandı. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.