Kabine Toplantısı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı konusu ve saati!

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? sorusu günün merak edilen soruları arasına girdi. Kabine toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili kararlar alındığından vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Toplantının gündeminde sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların durumu için belirleyici olacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün mü?

Corona virüs nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı yüz yüze gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantıda, korona tedbirlerinde normalleşme adımları ve alınacak yeni kararların masada olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Haziran Salı günü, bugün gerçekleşecek.

Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin detayları aktardı.

“Yarına baktığımızda yarın (9 Haziran) da yoğun bir gündem bekliyor bizi, kabine toplanacak. Uzun zamandır video konferans olarak yapılıyordu kabine toplantısı, ama yarından itibaren yüz yüze olacak toplantının ilkine şahitlik edeceğiz.”

Kabine toplantısı 9 Haziran Salı günü saat 15.00'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.