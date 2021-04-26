Kabine toplantısı bugün mü olacak, Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Vatandaşlar gözlerini Kabine toplantısına çevirdi, ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Koronavirüs kapsamında yeni karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Son toplantıda açıklana kısmı kapanma süresi doldu. 3 hafta tam kapanma konusu ile aşılama hedefleri yeni kabinenin masasında yer alacak. Gözler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine kararlarında.

Kabine toplantısı Covid-19'la mücadelede alınan tedbirler, aşı tedariği, aşılama, yerli aşı çalışmaları ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başlıklarıyla toplanacak. Yeni göreve gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Kabine toplantısına ilk kez katılacak. Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak 26 Nisan? Bugün yeni Kabine toplantısı saat kaçta, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

26 Nisan'da (Bugün) saat 15.00’te başlayacak.

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınıp alınmayacağı, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılıp kapatılmayacağı gündem konuları arasında yer alırken, Kuzey Iraktaki operasyonlar, aşı tedariğinde son duruml da kabinede konuşulacak.









