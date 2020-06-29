Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 29 Haziran Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak?

9 Haziran’da yapılan son kabine toplantısı sonrasında corona virüsü ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmesi merak eden vatandaşlar, bir dahaki kabine toplantısı ne zaman, sorusunu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda corona virüsle mücadele sürecini ve 1 Temmuz’da atılacak yeni adımları belirleyecek. Peki, Kabine toplantısı bugün saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, corona virüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda 1 Haziran’daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak. 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak. Toplantıda Almanya’nın Türkiye’ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na saat 15.00’te başkanlık edecek.