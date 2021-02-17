Kabine toplantısı ne zaman 2021 saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü yapılacak, kabine toplantısı gündemi…

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı saat 15.30'da koronavirüs gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Koronavirüsle mücadelede alınacak tedbirler toplantısının ana gündem maddesi olurken, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yerli aşı çalışmaları, normalleşme takvimi, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu'nun ele alınacağı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında restoran ve kafelerin durumu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, aşılamada son durum, Gara Operasyonun ele alınacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin gözü kulağı Kabine toplantısı sonrası çıkacak kararlarda olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kuruluna brifing vereceği toplantıda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları, kafe ve restoranların kısıtlı açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi gündem başlıklarının görüşüleceği belirtiliyor.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTELER OKULLAR AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Üniversitelerin vaka sayılarına göre bahar aylarında hibrit modelde eğitime başlaması üzerindeki formüller tartışılıyor.

OKULLAR TAMAMEN AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU

Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...

AŞILAMA SÜRECİ

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.

BÖLGESEL KURALLAR

İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak.

Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.