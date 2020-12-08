Kabine Toplantısı ne zaman? 14 gün sokağa çıkma yasağı iddiası!

14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 3 ilde yüksek riskin sürdüğünü duyururken alınan önlemlerin ilk olumlu işaretlerinin ise büyükşehirlerden geldiğini dile getirdi. Gelişmeler yakından takip edilirken, iki gündür tartışılan 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tartışırken iddiaların doğru olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 14 gün yasak mı gelecek? Yeni Kabine Toplantısı ne zaman?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayıları artmaya, can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Anadolu illeri vaka sayısında alarm verirken, büyükşehirlerden olumlu haberler geldi. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşanıyor. Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836, aktif hasta sayısı 94 bin 338 oldu. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu büyükşehirlerdeki vakaların gerilemesinden anlaşılırken, 14 günlük sokağa çıkma yasağı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman olacak? 14 gün sokağa çıkma yasağı iddiası….

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİASI

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Kısıtlamaların ardında bu hafta da yeni yasakların açıklanabileceği konuşuluyordu.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde bir sokak kısıtlaması beklenmiyor. İllerin durumlarına göre şehir şehir özel önlemlerin devreye sokulabileceği belirtiliyor. Son iki gündür tartışılan 14 günlük sokağa çıkma iddialarının gerçeği yansıtmadığı, henüz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de gündeminde böyle bir yasak olmadığı aktarıldı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirlerin alındığı son Kabine Toplantısı 30 Kasım'da yapılmıştı. Ancak yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Yeni tedbirler de dahil olmak üzere Kabine Toplantısı günü ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.

3 İLDE YÜKSEK RİSK

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti.

Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerini kullandı.

Bazı illerin vali ve sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Koca, Samsun, Antalya ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

İLK VERİLER BÜYÜKŞEHİRLERDE GERİLEME YAŞANDIĞINI GÖSTERİYOR

Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bu düşüşte en önemli etkenin kafeterya, lokanta ve kahvehanelerin kapatılması olduğu değerlendiriliyor.

Büyükşehirlerde vaka sayısında kısmen gerileme yaşanırken, en büyük ölçü olarak yoğun bakıma erişim süresi alınıyor.

İSTANBUL'DA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü attığı tweet’te İstanbul’daki vakalarda düşüşe dikkat çekmişti.

Koca, “Her hafta olduğu gibi, il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim” demişti.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ

Verilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda, durumu acil olan bir hastanın yoğun bakıma alınma için bekleme süresi 60-70 saate çıkmıştı.

Son hafta bunun 20 saate düştüğü bildirildi. Bunun daha da gerilemesi gerekiyor. Ancak Anadolu kentlerindeki vaka sayısında gerileme için biraz daha beklemek gerekecek.

ANADOLU’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Halen çok sayıda ilin artış eğiliminin devam ettiği, bunun sonuçlarının 10-15 gün içerisinde alınmaya başlanacağı belirtiliyor. Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artış açıkladığı taşra illerini bu kapsamda değerlendirmek gerektiği belirtildi.

Anadolu illerindeki artış eğiliminin, bu illerde küçük mekanlarda yaşamaya yeni geçilmesi ve toplumsal bağışıklığın büyük kentlerden daha düşük olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.

Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.

Ocak ayında toplumsal bağışıklığın ulaşacağı rakam, önlemler ve aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte vakalar gerileyecek. Ocakta, vaka sayısının en az 20 bine gerilemesi, şubatta 10 binleri görmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan yeni kararlar alınırken birden fazla başlıkta değerlendirme yapıldığı, bu aşamada önlemlerin bunlarla sınırlı kalmasının doğru olduğu görüşüne varıldığı öğrenildi.