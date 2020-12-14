Kabine toplantısı ne zaman 14 Aralık? Kabine Toplantısı konuları: Yılbaşı yasakları ve kira yardımı masada!

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu tarafından önerilen Corona virüsü önlemlerin karara bağlandığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün saat 15.00’te başlayacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık açıklamada bulunacak. İki hafta önce yapılan Kabine Toplantısı’nda corona virüsü ile ilgili sokağa çıkma yasağı da dahil bir yeni kararlar açıklanmıştı. 14 Aralık Kabine Toplantısı konuları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün saat 15.00’te başlayacak. Toplantıda kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile yılbaşı yasağı, esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma gibi paketlerin masada gündeme gelmesi bekleniyor. 14 Aralık Kabine Toplantısı konuları…

YILBAŞI YASAK KARARI AÇIKLANABİLİR

Kabine toplantısında ele alınacak önemli gündem maddelerinden biri de yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağı. 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma yasağının hafta sonu da dahil edilerek dört gün olacağı iddia ediliyor.

KİRA YARDIMI DA GÜNDEMDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda bu konunun da gündemde olması bekleniyor.