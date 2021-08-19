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- Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, toplantı bitti mi? Kabine toplantısı kararları neler, Cumhurbaşkanı sonuçları ne zaman açıklayacak?
Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, toplantı bitti mi? Kabine toplantısı kararları neler, Cumhurbaşkanı sonuçları ne zaman açıklayacak?
19 Ağustos 2021 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 16:00
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, vatandaşlar kabine toplantısı kararları ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı kararları neler, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Sorularını sormaya başladı.
Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, kabine toplantısı bitti mi? Koronavirüs salgının son durumunun değerlendirdiği toplantı kararları milyonlar tarafından merakla takip ediliyor. Okulların ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararı gözler kabine toplantısına çevirdi.
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KARARLAR NE?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıp, kabine toplantısı kararlarını kamuoyu ile paylaşacak.