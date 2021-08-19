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Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, toplantı bitti mi? Kabine toplantısı kararları neler, Cumhurbaşkanı sonuçları ne zaman açıklayacak?

Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, toplantı bitti mi? Kabine toplantısı kararları neler, Cumhurbaşkanı sonuçları ne zaman açıklayacak?