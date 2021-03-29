Kabine toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak 29 Mart?

Kabine’nin değişeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor. Kabine'nin ana gündem maddesi ise son dönemde artan vakalar sonrası koronavirüse karşı alınacak yeni önlemler olacak. Bugün Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü?

AK Parti'nin 7. Olağan Kongre sürecinin sona ermesinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'nin bazı üyelerini değiştireceği iddia edildi. İddiaların ardından Türkiye gözünü günlerdir, yeni bakan atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yayımlanacağı Resmi Gazete'ye çevirdi. Ancak Kabine artan vakalar nedeniyle Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gündem konuları!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplanacak. Toplantının saat 15.30 gibi başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

YENİ ÖNLEMLER

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve alınacak önlemler oluşturacak. Toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

Toplantıda, 27 üye ülkenin katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler ve vize serbestisi gibi başlıklardaki çıktıları değerlendirilecek. Ayrıca Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez yüz yüze görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği konusundaki görüşmenin detaylarını aktaracak.

YPG SALDIRILARI

Kabine toplantısında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği İdlib ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine yönelik, Suriye Rejimi'nin ve YPG'nin artan saldırıları da ele alınacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iki gün önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Soygu'yla yaptığı kritik görüşme ve yeni tedbirlerin alınması konusunda varılan mutabakata dair ayrıntılara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini de, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar oluşturacak. 12 Nisan'da ABD'de gerçekleşecek Halkbank temyiz davasının da toplantının konu başlıkları arasında olacağı ifade ediliyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Milliyet'in haberine göre Türkiye'nin iç siyasetine dönük gelişmelerin de görüşüleceği Kabine toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından yaşanan "yetki" tartışmaları ve fesih kararının yankıları değerlendirilecek. HDP'ye açılan kapatma davası, Meclis'te bu hafta görüşülmeye başlanacak güvenlik soruşturması düzenlemesi de toplantıda ele alınacak diğer başlıklar olacak.