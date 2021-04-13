Kabine toplantısı bugün mü yapılacak, ne zaman? Gözler Kabine toplantısı kararları için Cumhurbaşkanı’na çevrildi!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Ramazan yı geldi, yeni tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Vatandaşlar toplantı hakkında araştırmalarını hızlandırdı, Kabine’nin kaçta toplanacağı, hangi kararları alacağı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nda hangi konular konuşulacak, kararlar saat kaçta açıklanacak?

Ramazan geldi çattı. Tam kapanmanın gündemde konuşulması vatandaşların Kabine Toplantısı gelişmelerini daha yakından takip etmesine neden oldu. Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız" dedi. Bakan Koca, "Ramazan’ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli hazırlık yapıldı, öneri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kabine toplantısı var. Bu kapsayıcı alternatif önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördükleri halde açıklarlar" diye konuştu. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kabine Toplantısı bugün 15:00'da başlayacak. Kabine Toplantısı kararları, toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Ramazan ayı boyunca;

Seyahat yasağıTam kapanma

Okulların durumu

Restoran, kafe gibi yiyecek-içecek sektörünün faaliyeti

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları sokağa çıkma saatleri olacağı öngörülüyor.