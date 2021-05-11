Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman yapılacak? 11 Mayıs bugün Kabine Toplantısı var mı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalleşme açıklaması merak ediliyor!

Kabine en son yaptığı toplantıda 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma dönemine geçildiği duyurmuştu. Tam kapanmasının bitmesine 1 hafta kala vatandaşlar yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başlamıştı. Kabine Toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki ama Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ın yapacağı tam kapanma açıklamasına döndü. İşte detaylar…

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önce Ramazan ayının iki haftasını kapsayacak kısmı kapanma ilan edildi, sonrası iki hafta için tam kapanma kararı alındı. Alınan tam kapanma kararı 17 Mayıs 2021 tarihine bitiyor. Ramazan Bayramı sonrası normalleşme sürecinin olup olmayacağı nasıl olacağı, yasağın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Peki Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Tam kapanma bitecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı (11 Mayıs 2021)?

26 Nisan 2021 tarihinde son yapılan Kabine Toplantısı’nda Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de okulların açılışıyla ilgili süreç olacak" demişti. Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir yapılıyor; ancak toplantının ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.