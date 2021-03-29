29 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.75 EURO 9,6540 0.97
USD 8,1810 1.24 ALTIN 450,140 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kabine toplantısı bitti! Yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...

29 Mart 2021 Pazartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 19:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sona erdi. 3.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen koronavirüs kararlarını açıklıyor...


Kabine toplantısı sona erdil Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi, 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi. Yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 
Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde değişime ve ekonomide reforma olan bağımlılığı vardır. 
Milletimize açıkladığımız reform takvimini uygulamaya devam ediyoruz.
 
Ekonomide cari açığın azalmasına, istihdamın artmasına yönelik çok sayıda planı hayata geçirdik.Yaklaşık 3 hafta önce de ekonomi reformlarını açıklamıştık.
 
Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programının takvime uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu reformlara sahip çıkacağız.
 
 

ETİKETLER

kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs kararları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.