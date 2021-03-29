Kabine toplantısı bitti! Yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...

Kabine toplantısı sona erdil Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi, 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi. Yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde değişime ve ekonomide reforma olan bağımlılığı vardır.
Milletimize açıkladığımız reform takvimini uygulamaya devam ediyoruz.
Ekonomide cari açığın azalmasına, istihdamın artmasına yönelik çok sayıda planı hayata geçirdik.Yaklaşık 3 hafta önce de ekonomi reformlarını açıklamıştık.
Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programının takvime uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu reformlara sahip çıkacağız.