Kabine toplantısı bitti! Yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde değişime ve ekonomide reforma olan bağımlılığı vardır.

Milletimize açıkladığımız reform takvimini uygulamaya devam ediyoruz.

Ekonomide cari açığın azalmasına, istihdamın artmasına yönelik çok sayıda planı hayata geçirdik.Yaklaşık 3 hafta önce de ekonomi reformlarını açıklamıştık.

Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programının takvime uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu reformlara sahip çıkacağız.