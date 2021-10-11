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Kabine toplantısı başladı

11 Ekim 2021 Pazartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında kritik kabine toplantısı başladı.


 Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında, koronavirüsle mücadele, marketlerdeki fiyat artışları ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.
 

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