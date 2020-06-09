Kabine toplantısı başladı!

Kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek. Corona virüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katıldı.

Toplantıda 1 Haziran normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri gözden geçirilecek.

Kabine toplantısı sonrası corona virüsle mücadele kapsamında açıklanması beklenen ekonomi paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

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