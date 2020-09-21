Kabine toplanıyor, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.