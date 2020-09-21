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Kabine toplanıyor, sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü corona virüs ile ilgili “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” sözlerinin ardından gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara kısıtlamalar, bazı illere yönelik seyahat yasakları ile 65 yaş üstü, önemli gündem maddeleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.