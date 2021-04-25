Kabine ne zaman toplanacak? Tam kapanma olacak mı? Bayramda tam kapanma seçeneği masada!

Kısmi kapanmada 2 haftalık süre geride kalırken gözler yeni haftada kabine toplantısına çevrildi. Tam kapanmanın olup olmayacağı soruları araştırılırken son günlerde yaşanan vaka artışları ve mutasyon haberleri ile birlikte bayramda nasıl bir yol izleneceği de merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakım yükünün devam ettiğini, vaka artış hızının azaldığını belirterek, koronavirüste son durumu 'Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı' notuyla paylaştı. 14 Nisan’da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi bu hafta sona eriyor. Milyonlar pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında alınacak kararları bekliyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma olacak mı? Bayramda tam kapanma olur mu? İşte kabine toplantısı ile ilgili merak edilenler...

Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kısmi kapanmada 2 haftalık süre geride kaldı. Tam kapanmanın olup olmayacağı, hangi önlemlerin alınacağı kabine toplantısında alınacak kararlara bağlı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakım yükünün devam ettiğini, vaka artış hızının azaldığını belirterek, koronavirüste son durumu 'Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı' notuyla paylaştı. Kısıtlamaların etkisi koronavirüs tablosuna yansımaya başlasa da henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. Bu yüzden gözler kabine toplantısında. Ramazan Bayramı'nı da içine alacak 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma seçeneğinin masaya getirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma olacak mı? Bayramda tam kapanma olur mu? İşte kabine toplantısı ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda... Milyonlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısını bekliyor. Türkiye'de 14 Nisan’da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi sona eriyor. Milyonların gündeminde ise tek bir soru var: "Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı?"

Koronavirüs ile ilgili yol haritasının belli olacağı Kabine toplatısında Ramazan Bayramı tedbirlerinin de görüşülmesi bekleniyor. Pazartesi günü milyonlar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararları takip edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin koca koronavirüste son durumu 'Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı' notuyla paylaşırken Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Kısıtlamaların etkisi koronavirüs tablosuna yansımaya başlasa da henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.

KABİNE'NİN 3 YENİ BAKANI İLK KEZ TOPLANTIDA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya 'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Son toplantıda alınan kararlarda illerin renk durumu fark etmeksizin her ilde hafta içi her gün saat 19:00-05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, kurumların çalışma saatlerini buna göre düzenlemeleri talep edilmiş ve hafta sonu yine illerin tamamında tam gün sokak kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı.