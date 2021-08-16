Kabine ne zaman toplanacak, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü yapılacak? Yüz yüze eğitim, aşı ve afet bölgeleri gündem konusu!

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesi yine koronavirüs olacak. Vaka artışı ve aşılamada son durumun masaya yatırılacağı toplantıda yeni kısıtlamalara gerek olup olmayacağı da değerlendirilecek. Peki, Okullar ne zaman açılacak, eğitim yüz yüze mi olacak?

Kabine Toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacaktı ancak yaşanan orman yangını felaketi nedeniyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından bugün toplanması bekleniyor. Toplantıda yüz yüze eğitim, okulların durumu, afet bölgeleri masaya yatırılacak. Ayrıca yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına belirlenecek. Öte yandan Kabine Toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak.

Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, Kabine ne zaman toplanacak, saat kaçta kabine toplantısı yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok. Toplantının 16 Ağustos Pazartesi yapılması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" ifadelerini kullanmıştı.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Aşılama oranları da değerlendirilecek. Aşı olmayanlara yönelik bir kısıtlama kararı çıkıp çıkmayacağı netleşecek.

16 -18 YAŞ ARASI GURUBUN AŞILANMASI GÜNDEMDE!

Toplantıdan aksi bir karar çıkmaması halinde 16 yaş ve üstü vatandaşlar için de aşı randevuları açılacak.

AFET BÖLGELERİNDEKİ DURUM GÜNDEMDE

Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki yangınlar ve sonrası ele alınacak adımlar kabine toplantısında değerlendirecek. Ayrıca bir diğer afet bölgesi Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri de kapsmlı bir şekilde değerlendirilecek.