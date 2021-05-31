Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler 1 Haziran açıklamasında!

Milyonlar 1 Haziran ve sonrasına kilitlendi. 2 haftalık kademeli normalleşme sürecinin sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin gözü kulağı Kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ülke genelinde koronavirüsle mücadelede 1 Haziran sonrasında atılacak adımların ne olacağı merak edilirken masada kritik konular bulunuyor. Özellikle kafe ve restoranların müşteri kabul edip etmeyeceği, yüz yüze eğitim ve düğünler kritik gündem maddelerinden öne çıkanlar. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Normalleşme nasıl olacak? İşte Kabine toplantısı hakkında merak edilenler...

Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kritik Kabine toplantısına çevrildi. Milyonlar 1 Haziran ve sonrasında alınacak yeni kararları bekliyor. Kademeli normalleşmenin sona ermesiyle birlikte, Kabine'nin gündeminde koronavirüsle mücadelede atılacak adımlar yer alıyor. Masada normalleşme adımlarının da görüşülmesi beklenirken 1 Haziran itibariyle restoran, kafeler, kahvehaneler ve eğlence mekanlarının açılıp açılmayacağı, yaz dönemi ile birlikte düğün salonlarının açılıp açılmayacağı da gündemde yer alacak. Özellikle eğitim ile ilgili yeni kararların da bugünkü kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı görüşülecek.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımları da etraflıca ele alınacak. Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye'nin salgına karşı alacağı yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı, 31 Mayıs Pazartesi yani bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

KAFELER AÇILIR MI?

Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabileceği gündemde.

Düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

MASKE ÇIKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

TELAFİ EĞİTİMİ NETLEŞECEK

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak...

Telafi eğitimine ilişkin sürecin ayrıntılarının da Kabine toplantısında alınması bekleniyor. Telafi eğitimin ne zaman başlayacağı ve yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı masadaki konular arasında.

Konuya ilişkin Mili Eğitim Bakanı Selçuk, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?” soruısuna yanıt verdi.

Bakan Selçuk, "Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz" dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının erken başlaması çağrılarını da değerlendiren Selçuk,, "İklim açısından okulların Ağustos'ta açılması doğru değil. Eylül gibi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.