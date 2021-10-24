Koronavirüste vaka sayısının artması endişeleri beraberinde getirirken yüz yüze eğitim ve aşılama süreci ile ilgili gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısından yeni önlemlerin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? 25 Ekim'de Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısında okullar görüşülecek mi? İşte detaylar...

Son günlerde koronavirüs nedeniyle artan ölüm ve vaka sayıları endişeleri beraberinde getiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte hastanelere başvuranların sayısı artarken gözler Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında vaka sayıları, aşılama süreci ve yüz yüze eğitim gibi konuların da görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? 25 Ekim'de Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısında okullar görüşülecek mi? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

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