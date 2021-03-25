Kabine değişiyor! Tarih verdi, üç bakanlıkla ilgili flaş gelişme...

AK Parti'nin olağan kongresini tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Takımı yenilendi. Sıra kabine değişikliğine geldi. Kabinede revizyon ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Ankara kulislerinde 5-6 bakanın değişeceği konuşuluyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi yeni bakanların bugün açıklanacağını yazdı. Şimdi herkes 'Hangi bakanlar değişecek, kim bakan olacak?' sorularına yanıt arıyor.

AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrası gözler kabine değişikliğine çevrildi. Kabine değişikliği ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahi Ünal, canlı yayınında 'Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." yanıtını vermişti. Ünal böylece Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişiklik olacağının da sinyallerini verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün MKYK toplantısı sonrası bir gazetecinin 'Kabine değişikliğine ilişkin sorusuna, "Bu Cumhurbaşkanımızın takdiridir. O karar verecektir" dedi. Çelik, açıklamasında kulislerde dolaşan listelere de değinerek "Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.

Hüriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi 'Parti tamam sıra kabinede' başlıklı yazısında "Önceki MKYK listelerinde belli sayıda bakan ve belirli ağırlıkta milletvekili yer alırdı. Erdoğan, bunun işaretini daha önce verip “MKYK olunca Meclis boşalıyor” demişti. Bu kez bakan almadı, milletvekili sayısını sınırlı tuttu.Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı" diye yazdı.

ÜÇ BAKANLIK BÖLÜNECEK