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Kabine değişikliği yapıldı! İşte üç yeni bakan...

21 Nisan 2021 Çarşamba - 1:04 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 1:44

Son dakika haberi... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.


 Kabinede flaş değişiklik. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye ikiye bölündü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı  atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına  Mehmet Muş  atandı.

 

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