Kabine değişikliği... Tüm gözler oraya çevrildi!

'Kabine değişikliği olacak mı?' sorusu özellikle son günlerde siyaset gündemini çalkalıyor. Türkiye ise gözlerini kabine toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamalara dikti. Kabine değişikliği gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse hangi isimler gidecek, hangi isimler gelecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Siyasetin gündeminde son dönemde kabine değişikliği var. Peki kabine değişikliği olacak mı? Olursa hangi isimler gidecek, hangi isimler gelecek? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan Ankara kulisinde konuşulan bilgileri canlı yayında şu şekilde aktardı:

Bir süredir başkent kulislerinde en çok konuşulan konular bunlar… Kabine değişikliği olacak mı? Olacaksa kapsamı ne olacak? Ne zaman olacak? Sürekli 10-15 gündür bunlar konuşuluyor. AK Partü Kongresi’nde MKYK listesinde önemli bir değişiklik meydana geldi. Sınırlı sayıda da olsa önemli bir Cumhurbaşkanı A takımında AK Parti ’nin genel başkan yardımcılıklarında bazı değişiklikler yaptı.

Grup başkanvekilliklerinde bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin devamında da acaba kabine noktasında da olacak mı?

Kabinede bir değişiklik beklentisi halen var ama bugün de yine mevcut kabine toplantısına devam edecek elbette bugünden sonra bir değişiklik olup olmadığını takip edeceğiz.